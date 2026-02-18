محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة

يعيش الفنان محمود عامر حالة من النشاط الفني حيث يشارك الفنان القدير محمد صبحي خلال أحداث المسلسل الإذاعي مرفوع مؤقتا من الخدمة والذي مقرر عرضه عبر كافة الشبكات الإذاعية خلال موسم رمضان عقب عودة الشبكات الإذاعية بقوة.

مسلسل “مرفوع مؤقتا” من الخدمة هو مسلسل كوميدي اجتماعي، تأليف وإخراج أيمن فتيحة بطولة محمد صبحي، محمد أبو داود، محمود عامر، سلوى محمد علي، عبدالرحيم حسن، شوقي المغازي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كما يشارك الفنان محمود عامر خلال أحداث مسلسل “المداح” والذي عرض أولى حلقاته أمس الثلاثاء ويقوم بدور عم جميل ولكن هذا الموسم يقدمه بشكل مختلف عن المواسم السابقة.