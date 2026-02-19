مسلسل سوا سوا الحلقة ٣.. القبض على أحمد مالك وخالد كمال يحاول أن يقدم العلاج لهدى المفتي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل سوا سوا عدد من الأحداث ، ومن ابرزها القبض القبض على إبراهيم (أحمد مالك) واتهامه بإختطاف أحلام ( هدي المفتي) وذلك بعد اختفائها المفاجئ فور خروجها من الحبس..

ولكن اكتشفت الحلقة بأن الجاني الحقيقي هو مدير المستشفى ( خالد كمال) الذى استدرج احلام بحجة مساعدتها طبيًا بسبب اصابتها بالسرطان.

يحاول أمير (حسني شتا) فى التخطيط بأن يهرب بضاعة غامضة فى سيارة والد أحلام ولكن نجوي ( نهي عابدين) تكشف الأمر وتوجه.

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.