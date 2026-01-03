التأمين الصحي الشامل.. أحمد موسى: طفلة أجرت عملية في المخ دفعت 428 جنيه بدل 1.6 مليون جنيه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر غيرت حياة المصريين في المحافظة بشكل كامل .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان فيه طفلة عايزة تعمل عملية في المخ بالأقصر وتكلفتها تتخطى 1.6 مليون جنيه ولكنها دفعت 428 جنيه فقط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية أنفقت أموال ضخمة في شتى المجالات والقطاعات من أجل إحداث التطوير اللازم لصالح المواطن ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء في الأقصر اليوم وتفقد مشروعات ميادرة حياة كريمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات التنمية في شتى القطاعات ".