أحمد موسى: الحكومة تعمل على استقرار الأسعار والداخلية ترفع الاستعدادات لتأمين الاحتفالات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة تواصل جهودها من أجل استقرار الأسعار ودعم المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضبط الأسواق وتحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي خلال عام 2026.



كما وجّه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والأمان في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر تحظى بإشادة دولية واسعة باعتبارها دولة آمنة ومستقرة.



وأشار إلى أن الاحتفالات قائمة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة، والعمل على حماية المواطنين والسائحين.



وأكد أن رجال الشرطة يعملون على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الأمنية وتأمين الفعاليات، مرحبًا بملايين السائحين، ومؤكدًا أن مصر تظل وجهة آمنة ومستقرة للجميع.



