أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة المصرية تمثل صمام الأمان للدولة، مشددًا على أن الجيش المصري دائمًا في حالة جاهزية كاملة لحماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار البلاد.



ووجه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، التحية للفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكافة رجال الجيش المصري، قائلًا إن الحديث عن دور القوات المسلحة لن يوفيها حقها.



وأوضح أن الجيش المصري هو “الدرع والسيف”، ويحمي الوطن بعد توفيق الله، مؤكدًا أن المصريين يشعرون بالاطمئنان الدائم.



واسترسل: نشعر بالأمان لوجود جيش قوي وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد، ولن يسمح بأي محاولات للعبث بأمن مصر، التي ستظل آمنة ومستقرة.



