أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: شكرًا على كل ما تقوم به من أجل الوطن

هنأ الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة رأس السنة الجديدة ، قائلًا: "كل التحية لسيادتك وكل الشكر والتقدير لما تفعله من أجل مصر، جعلت الدولة تعتمد على نفسها وعلى سواعد المصريين."



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شكرًا على كل ما تقوم به من أجل الوطن والمشروعات التي تم افتتاحها، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي له رؤية وإرادة حقيقية، وشكرًا على الـ4 ملايين فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية، وبناء أكثر من مدينة جديدة من أجل المصريين، وكل هذه مشروعات تنموية للبلد".

وأوضح : " القطاع الخاص قادر على توفير الوظائف للشباب، وهو يكسب وأنا أكسب، وجميعهم وطنيون محترفون ومتميزون، اليوم يشغل القطاع الخاص أكثر من 20 مليون شخص".

وتابع: "الدولة تقوم بدورها في توفير الأمن والاستقرار، كل ما يتم هو من أجل المواطن، والدولة موجودة لأجل الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أنه "هناك آلاف المصريين في العاصمة الإدارية يحتفلون، والقطار الكهربائي سيستمر اليوم حتى الساعة الثانية صباحًا بمناسبة رأس السنة الجديدة، وآخر قطار يغادر من محطة الفنون الساعة 2 صباحًا، مع تحرك القطارات كل 10 دقائق لنقل آلاف المواطنين".