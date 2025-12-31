أحمد موسى يوقع عقد كتابه الجديد مع مركز الأهرام للترجمة والنشر

وقع الإعلامي أحمد موسى، عقد كتابه الجديد مع مركز الأهرام للترجمة والنشر، حيثُ وثق فيه عددا من الوقائع التاريخية والمهمة في تاريخ الدولة المصرية، ومحاولات استهدافها، بما يمثل إضافة نوعية للمكتبة السياسية والفكرية، ومرجعًا للأجيال القادمة.

وشهدت مراسم توقيع العقد حضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر ، إلى جانب الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي».

وفي وقت سابق أعلن الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، عن صدور كتابه الجديد خلال شهر يناير الجاري، متضمنا العديد من الوقائع التي كانت تستهدف الدولة.

ويكشف الكتاب الجديد عن العديد من الوقائع والملفات التي تتعلق بمحاولات استهداف للدولة المصرية، مقدمًا قراءة تحليلية وتوثيقية تسهم في فهم السياق السياسي والأمني لتلك المرحلة.

ويُنتظر أن يُشكل الكتاب إضافة مهمة للمشهد الثقافي والسياسي، لما يتضمنه من توثيق وتحليل، ولما يحمله من شهادات ووقائع تسهم في بناء وعي عام مستند إلى المعلومات الموثقة.