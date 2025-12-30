أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك جيشًا قويًا وشرطة قوية، إضافة إلى أجهزة معلومات تعمل بكفاءة عالية وعلى أعلى مستوى، من أجل حماية الدولة المصرية دائمًا وأبدًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لافتعال أزمات والادعاء بوجود مشكلة بين الجيش و الشرطة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت في وقت سابق في افتعال أزمة بين الشعب والشرطة، وتمكنت من السيطرة على الحكم، إلا أن الوضع اليوم مختلف تمامًا، حيث يوجد تعاون كامل بين الجيش والشرطة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أطرافًا تسعى إلى عدم استقرار البلاد، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين أجهزة الدولة، قائلًا: «نرصد ونتحدث ونتابع، لأن كل شيء من أجل الدولة»، مشددًا على ضرورة أن تكون لدى المواطنين ثقة كبيرة في الجيش والشرطة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن حماية الوطن وحدوده تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يكونوا على استعداد دائم، باعتبار هذا واجبًا وطنيًا، لافتًا إلى أن ملايين المواطنين يخرجون إلى الشوارع للاحتفال باستقبال العام الجديد حتى 7 يناير.