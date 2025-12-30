بث مباشر| أحمد موسى: لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير 2011

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يناقش في حلقة اليوم عدة ملفات مهمة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الاخبار الهامة التي شغلت الساحة السياسية الداخلية والخارجية علي مدار اليوم.

وقال موسى: "لو عايز تدمر أي دولة اعمل زي اللي اتعمل في 28 يناير لعام 2011، أولا اسقط وزارة الداخلية وبعدها القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية حمت وأنقذت البلاد في مرحلة شديدة الصعوبة.