أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشكلة مصر مع الحكومات التي تمنح الاخوان الإرهابيين اللجوء والاقامات، مضيفا أن بريطانيا تستضيف إرهابيين من كل العالم العربي.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تمنح الإرهابيين رواتب شهرية وتمويلات ولجوء وإقامات، متسائلا :"لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام البريطاني كله يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح، لافتا إلى أن بريطانيا كشفت أن منى شقيقة علاء عبد الفتاح حرضت على قتل رجال الشرطة البريطانيين.

