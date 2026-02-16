منزل متنقل.. أصغر كرفان ياباني في العالم "كي دايهاتسو"

تستمر اليابان في تقديم حلول عبقرية لمواجهة تحديات المساحة، حيث برزت في عام 2026 شاحنة "ديهاتسو هيجيت" المدمجة كواحدة من أكثر الوسائل إثارة للاهتمام بعد تحويلها إلى منزل متنقل يطلق عليه اسم "Dune Rover".

هذا الابتكار الذي قدمته شركة "Direct Cars" اليابانية يثبت أن الحجم الصغير لا يشكل عائقًا أمام الرفاهية، حيث تم استغلال ظهر الشاحنة الصغير لبناء مقصورة كاملة التجهيزات تتسع لنوم أربعة أشخاص.

وتعد هذه الخطوة بمثابة ثورة في عالم رحلات التخييم، إذ تمنح المغامرين حرية التنقل بمركبة صغيرة يمكن ركنها في أي موقف سيارات عادي ودون الحاجة لرخصة قيادة خاصة بالمركبات الثقيلة رسميًا.

تجهيزات داخلية مدهشة تعيد تعريف المساحة

رغم أن التصميم الخارجي للسيارة يوحي بالصلابة والقوة بفضل طلاء "Raptor" المقاوم للخدوش وإضاءة الـ LED الإضافية، إلا أن المفاجأة الحقيقية تكمن في الداخل الذي صُمم بذكاء تقني استثنائي.

تشتمل المقصورة على كنبات جانبية تتحول بسهولة إلى سرير مزدوج، بالإضافة إلى سرير علوي واسع يقع فوق قمرة القيادة لاستيعاب ركاب إضافيين.

ولم تتجاهل الشركة احتياجات المعيشة اليومية، حيث زودت "Dune Rover" بمطبخ مصغر يحتوي على ثلاجة وميكروويف ومغسلة، فضلًا عن نظام تكييف هواء مستقل وتلفاز لضمان تجربة فندقية متكاملة.

وتعتمد كل هذه الأجهزة على نظام طاقة متطور يتكون من بطاريات ليثيوم أيون مع خيارات لتركيب ألواح شمسية فوق السقف لضمان استمرارية الطاقة في الأماكن النائية.

التنوع بين المغامرة الوعرة والاستخدام المدني

لا تقتصر الخيارات المتاحة على نمط المغامرة الخشن فقط، بل تقدم الشركة طرازًا بديلًا يسمى "PLAT" يستهدف الأشخاص الذين يفضلون الاستخدام الحضري والتنقل السلس داخل المدن.

وتتميز نسخة "PLAT" بتصميم انسيابي وألوان هادئة مع التركيز على سهولة الدخول والخروج من خلال باب جانبي مخصص ومظلة خارجية قابلة للطي للاسترخاء بجانب السيارة.

ومع ذلك، تشترك النسختان في الاعتماد على محرك الهيجيت الاقتصادي سعة 660 سي سي، مما يوفر استهلاكًا منخفضًا جدًا للوقود وتكاليف صيانة معقولة جدًا.

يجعل هذا التنوع من شاحنة ديهاتسو المحولة خيارًا مرنًا يناسب فئات عمرية مختلفة، سواء من الشباب الباحثين عن التخييم أو كبار السن الراغبين في وسيلة مريحة للتنزه وبشكل رسمي.

تحديات الاستخدام وواقع المساحة في الشاحنات الصغيرة

رغم كل هذه المزايا، يجب على الراغبين في امتلاك هذا "المنزل المجهري" إدراك بعض القيود اللوجستية المرتبطة بحجم فئة "Kei Truck".

فالمساحة الداخلية رغم ذكائها تظل ضيقة جدًا عند استضافة أربعة أشخاص بالغين في وقت واحد، كما أن قمرة القيادة الأمامية مصممة لشخصين فقط مما يعني ضرورة وجود وسيلة انتقال إضافية إذا كانت المجموعة تتعدى فردين.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر هذا النوع من الكرفانات إلى وجود دورة مياه أو مِرافق استحمام نظرًا لمحدودية الحجم، وهو ما يتطلب الاعتماد على المخيمات المجهزة.

ومع ذلك، تظل القيمة المضافة لسيارة "Dune Rover" في سهولة قيادتها وقدرتها على الوصول إلى أماكن ضيقة لا تستطيع الكرفانات الضخمة الوصول إليها، مما يجعلها تجربة فريدة تجمع بين البساطة والابتكار.