ضبط سيدة تنصب على مواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استيراد سيارات من الخارج.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة شركة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات مستوردة لهم من الخارج بأسعار مخفضة وعقب إتفاقها معهم تطلب تحويل مبالغ كدفعات مقدمة على حساب بنكى ثم تقوم بغلق هاتفها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية .. وبحوزتها عقود إستيراد سيارات من الخارج – دفتر بيانات خاصة بعدد من المواطنين راغبى شراء السيارات – كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "متحصلات نشاطها الإجرامى" – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابها (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





