أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
حوادث

ضبط سيدة تنصب على مواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استيراد سيارات من الخارج.
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة شركة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات مستوردة لهم من الخارج بأسعار مخفضة وعقب إتفاقها معهم تطلب تحويل مبالغ كدفعات مقدمة على حساب بنكى ثم تقوم بغلق هاتفها.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية .. وبحوزتها عقود إستيراد سيارات من الخارج – دفتر بيانات خاصة بعدد من المواطنين راغبى شراء السيارات – كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "متحصلات نشاطها الإجرامى" – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابها  (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية النصب الإسكندرية سيارات

