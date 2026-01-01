قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 أشخاص في استهداف 3 سفن تهريب مخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا.. أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

اللي مش بينجح بيمشي.. الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية العسكرية المصرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا .

نفتخر بها.. رئيس الوزراء: كل مصري شارك في بناء العاصمة الإدارية له كل التقدير والاحترام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نشهد احتفالات العام الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد درة تاج المدن الجديدة، مؤجها الشكر والتحية لمن حول الحلم إلى حقيقة واقع، فكل مصري شارك في بناء العاصمة الادارية له كل التقدير والاحترام".

أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

علق الإعلامي أحمد موسى على حديثه بالأمس مع طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن سعر تذكرة المترو وأزمة الفكة، قائلا: "الناس سابت اللقاء كله ومسكت في جزء زيادة سعر التذكرة.. مفيش حاجة بتزيد كدا".

بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، انه تم الانتهاء من أعمال الاقتراع بشأن تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة، في 31 مقر ويستمر العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين في الخارج.

أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
كشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.


من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
استعادت الفنانة سيمون ذكرياتها مع احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن هذه الليلة كانت في طفولتها تحمل طابعًا عائليًا خالصًا، تسوده البساطة والدفء، حيث كانت الأسرة تجتمع معًا لقضاء يوم مليء بالفرح واللحظات الجميلة بعيدًا عن أي مظاهر صاخبة.

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إنّ الدفاع المدني كان رأس الحربة خلال الحرب، مؤكداً أنه لم تقع أي عملية عسكرية أو استهداف في أي منطقة إلا وكان الدفاع المدني هو المستجيب الأول.

التعليم الفلسطينية: 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية 2025
أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أنّ 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية عام 2025، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الدفاع المدني بغزة: ما جرى في 2025 لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية
قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، ، إن ما شهده قطاع غزة خلال عام 2025 يُعد الأخطر والأكثر تدميراً في تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حالة الدمار الواسعة طالت جميع مناطق القطاع دون استثناء.

الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
أدانت الخارجية الفلسطينية هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


 

الرئيس السيسي أحمد موسى مترو الأنفاق قطاع غزة أحمد السقا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المقر الانتخابي للدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد

السيد البدوي يجهز فيلا كمقر انتخابي له يشبه حزب الوفد.. صور

مجلس الشيوخ

النائب أحمد حافظ: الدولة تمضي بثبات نحو تنمية شاملة والمواطن في صدارة الأولويات

حزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: تحركات مصر الإقليمية تعكس رؤية متكاملة لبناء السلام والاستقرار

بالصور

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

