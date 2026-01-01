أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا.. أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



اللي مش بينجح بيمشي.. الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية العسكرية المصرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا .

نفتخر بها.. رئيس الوزراء: كل مصري شارك في بناء العاصمة الإدارية له كل التقدير والاحترام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نشهد احتفالات العام الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد درة تاج المدن الجديدة، مؤجها الشكر والتحية لمن حول الحلم إلى حقيقة واقع، فكل مصري شارك في بناء العاصمة الادارية له كل التقدير والاحترام".

أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

علق الإعلامي أحمد موسى على حديثه بالأمس مع طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن سعر تذكرة المترو وأزمة الفكة، قائلا: "الناس سابت اللقاء كله ومسكت في جزء زيادة سعر التذكرة.. مفيش حاجة بتزيد كدا".

بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، انه تم الانتهاء من أعمال الاقتراع بشأن تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة، في 31 مقر ويستمر العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين في الخارج.



أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي

كشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.



من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها

استعادت الفنانة سيمون ذكرياتها مع احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن هذه الليلة كانت في طفولتها تحمل طابعًا عائليًا خالصًا، تسوده البساطة والدفء، حيث كانت الأسرة تجتمع معًا لقضاء يوم مليء بالفرح واللحظات الجميلة بعيدًا عن أي مظاهر صاخبة.

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إنّ الدفاع المدني كان رأس الحربة خلال الحرب، مؤكداً أنه لم تقع أي عملية عسكرية أو استهداف في أي منطقة إلا وكان الدفاع المدني هو المستجيب الأول.

التعليم الفلسطينية: 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية 2025

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أنّ 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية عام 2025، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الدفاع المدني بغزة: ما جرى في 2025 لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، ، إن ما شهده قطاع غزة خلال عام 2025 يُعد الأخطر والأكثر تدميراً في تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حالة الدمار الواسعة طالت جميع مناطق القطاع دون استثناء.

الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أدانت الخارجية الفلسطينية هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



