الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أدانت الخارجية الفلسطينية هدم المنازل والتهجير القسري في مخيم نور شمس وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجوب نزع سلاح حركة حماس ومنحها مهلة قصيرة تُعد رسالة سياسية أكثر منها عسكرية.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حماس تمتلك البعد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، لكنها لا تتمتع بالبعد السياسي الكامل، مشيرًا إلى أن الحركة تسعى لإظهار قوتها واستمرار سيطرتها على الشارع الفلسطيني أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.