بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي | سفارة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 للدولة.. صور

أقامت سفارة دولة الدومينيكان بالقاهرة إحتفالية كبرى وذلك للإحتفال بالعيد الوطني وذلك بهدف إبراز القيم التاريخية والثقافية والروحية للشعب الدومينيكاني.

حضر إحتفالية سفارة دولة الدومينيكان الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، السفير أشرف منير نائب وزير الخارجية ومساعد الوزير لشئون دول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والكاريبي ومجموعة من الدبلوماسيين في من جمهورية مصر العربية ودولة الدومينيكان.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وجمهورية دولة الدومينيكان ومن جانبها بدأت السفيرة "رومان مالدونادو" كلمتها بعدد من الكلمات باللغة العربية ثم تناولت المسيرة التاريخية لأمة الدومينيكان مشيرة إلى القيم الأساسية التي قامت عليها الاستقلال، وهي الحرية، الكرامة، والصمود.

كما أبرزت السفيرة دور جمهورية الدومينيكان كونها مركز لوجستي في الأمريكتين مشددة على موقعها الجغرافي المتميز للتجارة الإقليمية وإمكانيتها كمركز جذب للاستثمارات.