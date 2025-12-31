قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين

محمود محسن

قال أجيث سانجاي، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، إن منع إسرائيل دخول 37 منظمة إغاثة دولية إلى قطاع غزة منذ يناير الماضي ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على الأوضاع المتدهورة أصلًا في القطاع.

وأوضح سانجاي خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار ستكون نتائجه «مفجعة»، مشيرًا إلى أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على إيصال سوى جزء ضئيل جدًا من المساعدات المتوفرة لديها، رغم إنفاق ملايين الدولارات عليها.

وواصل: «نحن نملك الإمدادات، لكنها لا تصل إلى المحتاجين، الطعام يفسد، والأدوية تتلف، ولا يمكننا العمل بمفردنا».

وأكد أن إدخال المساعدات لا يمكن أن يتم فقط عبر الأمم المتحدة، بل يتطلب تعاونًا واسعًا مع منظمات الإغاثة الدولية، مشددًا على أن غياب هذا التعاون يعرقل العمل الإنساني بشكل خطير على الأرض الفلسطينية.

وحول الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها ردًا على القرار الإسرائيلي، قال سانجاي إن المكتب يعمل على تكثيف الضغط الدولي، لا سيما على الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لدفعها إلى المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف: «نحن نضغط بالفعل، لكن للأسف إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالقانون الإنساني، ونواجه آذانًا صماء».

وأشار إلى أن المفوضية تسعى إلى تصعيد الجهود الدبلوماسية والسياسية، مؤكدًا أن استمرار منع دخول المنظمات الإغاثية سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

