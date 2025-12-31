نفتخر بها.. رئيس الوزراء: كل مصري شارك في بناء العاصمة الإدارية له كل التقدير والاحترام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نشهد احتفالات العام الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد درة تاج المدن الجديدة، مؤجها الشكر والتحية لمن حول الحلم إلى حقيقة واقع، فكل مصري شارك في بناء العاصمة الادارية له كل التقدير والاحترام".

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، في احتفالية شركة العاصمة الجديدة بمناسبة العام الجديد، أنه منذ 6 سنوات كنت أشهد صب قواعد البرج الأيقوني، مؤكدا أنه منذ سنوات قليلة كان لا يوجد طوبة واحدة، ولكن الأن نفتخر بالعاصمة الإدارية ونقدمها لشبابنا وأولادنا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن العاصمة الادارية مدينة ذكية على اعلى مستوى وبها مدارس وجامعات وبها الاف الطلبة.