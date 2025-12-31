رئيس الوزراء: تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية بالإنابة عن أعضاء الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري العظيم، وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة، ووجه تهنئة خاصة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية وشعبنا بكل خير وازدهار ونماء.

واستعرض رئيس الوزراء عددا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، والتي من بينها حضوره أمس فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في افتتاح مثل هذه المنشآت الصحية الجديدة التي يشيدها القطاع الخاص، الذي يلعب دائماً الدور الرئيسي كمكمّلٍ لأذرع الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، مبينا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يعد نموذجاً للمشاركة الجادة من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ كبير يقدم خدمة كبيرة في مجالي التعليم والصحة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية في مختلف مناطق الجمهورية، بجانب تنفيذ منشآت جديدة؛ حتى يتسنى تقديم خدمات عالية المستوى ضمن هذه المنظومة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مؤكدا اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، كما تهتم الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.

الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بـ " حياة كريمة"

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"؛ والتي يتم استكمال مختلف المشروعات الخدمية بها، وهذه مسئولية كل وزير بصورة مباشرة؛ وذلك حتى يتسنى دخول المشروعات حيز التشغيل لخدمة المواطنين.

كما نوه رئيس مجلس الوزراء لتسلم مصر 3.5 مليار دولار، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.