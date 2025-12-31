اللي مش بينجح بيمشي.. الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأكاديمية العسكرية المصرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف، المقرر التحاقهم بالأكاديمية في دورة علمية تمتد لعامين، :" اللي هيحطه العلماء هيتم تعليمه لدعاة وزارة الأوقاف داخل الاكاديمية العسكرية وسيتم وضع اختبارات واللي مش هينجح بيمشي في ساعتها ".

وتابع الرئيس السيسي :" علينا ان نتكاتف من اجل البناء المعرفي والشخصي والإنساني الديني للأئمة والدعاة ".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف، المقرر التحاقهم بالأكاديمية في دورة علمية تمتد لعامين، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وأعضاء لجنة المحكمين من وزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بحوار تفاعلي مع أعضاء لجنة المحكمين، أكد خلاله أهمية البرنامج الدراسي والتدريبي الذي تقدمه الأكاديمية العسكرية المصرية لدعاة وأئمة وزارة الأوقاف، إلى جانب كوادر الدولة المختلفة، في إطار جهود تطوير وإصلاح المؤسسات، وتأهيل عناصر قوية في مختلف التخصصات، بما يضمن تعزيز أجهزة الدولة بكوادر متميزة، مشددا على ضرورة مواجهة مشكلة ضعف الكوادر بوجه عام.