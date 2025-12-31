الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

مع انتهاء العام الجاري 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ما زال الجميع يتساءلون عن إجازة رأس السنة الميلادية 2026، وهل غدا الخميس إجازة أم لا؟، حيث توقع الكثير أن تكون رأس السنة إجازة رسمية، خاصة وأنها توافق يوم الخميس 1 يناير، لكن هل هناك قرار رسمي بشأن إجازة رأس السنة؟.

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم غدٍ الخميس؛ بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، والذي يوافق اليوم الأربعاء، لكن تم إرجاء الإجازة إلى الغد، الخميس، الأول من يناير 2026.

وأكد البنك المركزي، في بيان رسمي له، عودة البنوك إلى استئناف العمل، صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

اجازة رأس السنة 2026

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟

بالرجوع إلى الأجندة الرسمية، فإن يوم 1 يناير 2026 لا يُعد إجازة رسمية في مصر، حيث لم يصدر أي قرار حكومي باعتباره عطلة رسمية، لتكون أول إجازة رسمية في العام الجديد هي عيد الميلاد المجيد 7 يناير .

هل الخميس 1 يناير إجازة؟

حتى الآن لم يُصدر أى قرار رسمى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو مجلس الوزراء، بشأن أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب والموظفين والعاملين بجميع القطاعات.

وحتى الآن، فإن قرار العطلة الصادر يخص موظفى البنوك فقط، ولا يمتد إلى باقى القطاعات الحكومية أو التعليمية.

وبذلك فإن غداً الخميس 1 يناير ليس إجازة رسمية للطلاب والقطاعين الحكومي والخاص، ولكن تقتصر الإجازة على البنوك فقط على أن تستأنف البنوك العمل يوم 4 يناير.

اجازة رأس السنة 2026

إجازة عيد الميلاد 7 يناير

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الإجازات الرسمية2026

قرار وزير العمل بشأن الإجازات الرسمية2026

وفي هذا السياق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، الأسبوع الماضي، عن صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي؛ تقرر ما يلي:

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

- رأس السنة الهجرية.

- المولد النبوى الشريف.

- عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثانى من شهر شوال).

- عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثانى من أيام العيد).

- عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

- عيد شم النسيم.

- عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

- عيد العمال (أول مايو).

- عيد ثورة 30 يونيو.

- عيد ثورة 23 يوليو.

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).