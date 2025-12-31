التعليم الفلسطينية: 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية 2025

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أنّ 7486 طالبا استشهدوا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال منذ بداية عام 2025، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد وزير التعليم الفلسطيني: “تم تدمير أكثر من 95% من المدارس، حيث خرجت 293 مدرسة من أصل 309 عن الخدمة، ما بين دمار كامل وجزئي، كما تعرضت الجامعات للقصف، وتم تدمير نحو 85% من مبانيها.. وهناك أكثر من 720 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان نحو 700 ألف منهم من حقهم في التعليم".

وأشار وزير التعليم الفلسطيني إلى أن نحو 20,000 طالب وطالبة في المراحل المدرسية، بالإضافة إلى 4,500 طالب جامعي، واجهوا انقطاعاً تاماً عن التعليم خلال الحرب، ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني، حيث تم إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات اليومية والمتغيرات المفروضة نتيجة النزوح المتكرر والتدمير المستمر للبنية التحتية.