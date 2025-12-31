بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، انه تم الانتهاء من أعمال الاقتراع بشأن تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة، في 31 مقر ويستمر العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين في الخارج.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تم بدء الأعمال الإنتخابية في لوس انجلوس ولذلك كافة المقرات باشرت اعمالها في اليوم الأول ومستمرين على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني لاختلاف التوقيت في 117 دولة حول العالم.

ووجه رسالة إلى أبناء مصر في الخارج قال خلالها إن انتخابات جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحا في عشر محافظات،