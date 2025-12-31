قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
انتخابات الإعادة فيها اليوم ..تعرف على الدوائر الـ27 الملغاة بقرار المحكمة

إسلام دياب

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن آخر استعدادات التصويت فى جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى بدأ فيها التصويت منذ قليل بالخارج فى نيوزيلاندا.


وفى بداية المؤتمر تقدم القاضى أحمد بندارى بواجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم - رئيس النيابة الإدارية، والتي توفت إثر حادث انقلاب سيارتها عقب الانتهاء من أعمال فرز اللجنة الفرعية التابعة للدائرة الأولى بمحافظة قنا على أكمل وجه، قائلاً: نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. كما ندعو بالشفاء العاجل للموظفين أعضاء اللجنة الفرعية الذين أُصيبوا في ذات الحادث.


ووجه رسالة إلى أبناء مصر في الخارج قال خلالها إن انتخابات جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحا في عشر محافظات، وهي كالتالي:
م المحافظة الدائرة الانتخابية
محافظة الجيزة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 6
إجمالي المقاعد: 10
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)
 الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)
الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)
الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 3 
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)
  
8 محافظة المنيا
إجمالي الدوائر الانتخابية: 5
إجمالي المقاعد: 13 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)
 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)
 الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)
 الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)
  
محافظة أسيوط
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 9 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)
  
محافظة الوادي الجديد
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)
  
محافظة سوهاج
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 2 
الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)
  
محافظة الأقصر
إجمالي الدوائر الانتخابية: 2
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)
  
محافظة أسوان
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)
  
محافظة الإسكندرية
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)
  
محافظة البحيرة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 4
إجمالي المقاعد: 5
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)
 الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)
وأشار إلى أن أول مقر من المقرات التي تعقد بها اللجان الانتخابية في الخارج والبالغ عددها 139 مقر في 117 دولة بدأت التصويت وهي سفارة جمهورية مصر العربية في نيوزيلاندا في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيوزيلاندا الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، تباعا سيتم فتح المقرات على مدار 24 ساعة وفقاً لتوقيت كل دولة، وأن آخر مقر بالخارج يبدأ أعمال الاقتراع سيكون لوس انجلوس غدًا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ونهيب بكل المصريين المقيمين بالخارج وموطنهم الانتخابي في الدوائر الانتخابية محل الانتخاب النزول والمشاركة، على أن يكون الاختيار ما بين المرشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع.
وأكد أن صوتكم مسموع واختياراتكم كثيرًا تكون هي الفيصل والحكم وتصنع الفارق.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي أحمد بندارى مجلس النواب

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

التصديري للمفروشات

التصديرى للمفروشات: نطالب الحكومه بمنع تصدير القطن الشعر

وزير المالية

غدًا ..تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية.. والمالية تشرح أهمية القرار..تفاصيل

التعاون

تعاون مصري دولي لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التبريد الصناعي في مصر

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

