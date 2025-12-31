المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، ويتم التصويت اليوم الاربعاء وغدًا الخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.