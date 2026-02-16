حي شمال الغردقة ينفذ حملة مسائية لضبط مخزن مخللات غير صالح للاستخدام

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية اليوم للمرور الميداني ومتابعة الالتزام بالقانون داخل نطاق الحي، في إطار جهود الحي المستمرة للحفاظ على الانضباط والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس الصحة العامة.

وخلال الحملة، تم المرور على محيط خدمات الحجاز، حيث تبين وجود مخزن مخللات، وبالمعاينة الظاهرية تبين أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام. وعلى الفور تم التواصل مع الدكتورة المسؤولة عن الأمن وسلامة الغذاء، والتي قامت بإجراء معاينة أولية واتخاذ إجراءات فورية بالتحفظ على المضبوطات لحين إجراء معاينة أخرى من اللجنة المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم توقيع صاحب المخزن على التحفظ على المضبوطات وإثبات ذلك بالمحضر، وبفحص الأوراق تبين أن المخزن يُدار دون ترخيص، ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

وتبين أن المضبوطات عبارة عن عدد (20) برميل مخللات تُقدّر بنحو طن و(600) كيلو جرام.

وجاءت الحملة بمشاركة السيد سكرتير حي شمال، وفريق المتابعة الميدانية، ضمن خطة الحي لتكثيف الحملات الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي.