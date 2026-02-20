خالد سليم رفقة أسرته في أحدث ظهور له

شارك الفنان خالد سليم، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، من أجواء شهر رمضان الكريم.

وظهر خالد سليم، رفقة عائلته وكتب: “رمضان كريم ”.

وانتهى الفنان خالد سليم، رسميًا؛ من تصوير مشاهده في مسلسل «المصيدة»، الذي يشاركه بطولته النجمة حنان مطاوع، في عمل درامي تشويقي يعتمد على التحليل النفسي العميق والصراعات الإنسانية المركبة.

وكشف خالد سليم عن البوستر الرسمي للمسلسل، الذي يجمعه بالفنانة حنان مطاوع.

وأوضح أن الشخصية التي يقدمها في «المصيدة» مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، وتمنحه مساحة واسعة لاستكشاف تعقيدات النفس البشرية، من خلال علاقات متشابكة وصراعات داخلية متصاعدة، في إطار درامي يعتمد على التشويق والتوتر النفسي.