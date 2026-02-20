أول تعليق من مي عمر على تصدر الست موناليزا الأعلى مشاهدة

علقت الفنانه مي عمر علي تصدر مسلسلها الرمضاني الست موناليزا الاعلي مشاهدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مي عمر:الحمد لله الست موناليزا يتصدر مشاهدات mbc.

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا التي تلعب بطولته الفنانة مي عمر، وجاء ظهور أيمن الشخصية التي يلعبها الفنان حسن حفني منقذًا للحالة المادية التي تمر بها أسرة خطيبته.

مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة

ومع استمرار المطالبة بسداد ديون موناليزا -مي عمر-، وزيادة الأعباء عليها وعلى عائلتها، قرر أيمن سداد ديونها وإنهاء الأزمة التي تلاحقها على الفور، بعدما وجد الديّانة مُهللين في المنزل مطالبين بسداد باقي أموال الجمعية.

أيمن يظهر خلال الأحداث بدور خطيب شقيقة الموناليزا -هدير عبد الناصر-، ولكنه متهم باستمرار بالخيانة، واتضح ذلك جليًا في الحلقة الأولى، واستمر الشك في قلبها خاصةً مع تدريبه لسيدات في الچيم لتزداد الغيرة في قلبها، بينما تحاول موناليزا -مي عمر- أن تهدئ من روعها.