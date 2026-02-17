بطولة مي عمر.. موعد عرض مسلسل الست موناليزا

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر على فيسبوك عن موعد عرض مسلسل "الست موناليزا" بطولة مي عمر، حيث يعرض المسلسل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.