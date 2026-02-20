محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور

فاجئ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفي بركة السبع المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وقرر المحافظ إحالة 17 من العاملين بالمستشفي للتحقيق وذلك لتركهم للعمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي .

تفقد محافظ المنوفية غرفة الكشف والإستقبال وعيادة العظام وأستفسر عن ألية العمل وحجم المترددين وإطمئن علي توافر الادوية وصلاحيتها ، كما تفقد غرف الأشعة المقطعية والعادية ومطبخ المستشفي وغرفة أدوات التغليف وإطمئن علي جودة الوجبات ومستوي النظافة العامة ، فيما تفقد أقسام العيادة الداخلية وعناية الأطفال والحضانات بطاقة 20 أسرة .

وخلال تفقده للمستشفي أجري محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الحالات للإطمئنان علي حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، مكلفاً مدير مديرية الصحة بعرض موقف الحالة العامة لموقع مبني الحروق القديم لبحث إمكانية تذليل المعوقات وبدء استغلال الموقع ، وكذا تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة له للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للأهالينا ، فيما كلف المحافظ التفتيش والمتابعة بالنزول الميداني والمرور ليلاً ونهاراً من خلال فرق تفتيش مفاجئة لمتابعة سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري بكافة القطاعات الخدمية .

وأكد " الغريب " على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات وزيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق إنجاز حقيقي يخدم المواطن.