دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور

مروة فاضل

فاجئ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفي بركة السبع المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وقرر المحافظ إحالة 17 من العاملين بالمستشفي للتحقيق وذلك لتركهم للعمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي .

تفقد محافظ المنوفية غرفة الكشف والإستقبال وعيادة العظام وأستفسر عن ألية العمل وحجم المترددين  وإطمئن علي توافر الادوية وصلاحيتها ، كما تفقد غرف الأشعة المقطعية والعادية ومطبخ المستشفي وغرفة أدوات التغليف وإطمئن علي جودة الوجبات ومستوي النظافة العامة ، فيما تفقد أقسام العيادة الداخلية وعناية الأطفال والحضانات بطاقة 20 أسرة .

وخلال تفقده للمستشفي أجري محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الحالات للإطمئنان علي حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، مكلفاً مدير مديرية الصحة بعرض موقف الحالة العامة لموقع مبني الحروق القديم لبحث إمكانية تذليل المعوقات وبدء استغلال الموقع ، وكذا تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة له للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للأهالينا ، فيما كلف المحافظ التفتيش والمتابعة بالنزول الميداني والمرور ليلاً ونهاراً من خلال فرق تفتيش مفاجئة لمتابعة سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري بكافة القطاعات الخدمية .

وأكد " الغريب "  على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات وزيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق إنجاز حقيقي يخدم المواطن.

محافظة المنوفية المنوفية مستشفي بركة السبع صحة المنوفية جولة تفقدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

