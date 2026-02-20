قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
بني سويف عللا طريق حوكمة القطاع الصحي.. صياغة مواثيق المواطن لـ10 وحدات طب أسرة بـ ببا

بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة بالتعاون مع  جمعية جزيرة ببا، وبالاشتراك مع مؤسسة كير مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، عن قطع شوط كبير في صياغة "ميثاق المواطن" لـ 10 وحدات طب أسرة بمركز ببا بمحافظة بني سويف، ضمن أنشطة مبادرة “شركاء من أجل الحوكمة والتمكين - ”بناء".

وقال القائمون على المبادرة أن العملية انطلقت من مبدأ المشاركة المجتمعية الواسعة، حيث تم تدريب الكوادر القائمة على كتابة الميثاق على أدوات المساءلة الاجتماعية وكيفية صياغة ميثاق المواطن ليكون عقداً اجتماعياً يضمن حقوق كافة الأطراف.

وشملت الرحلة التنفيذية عقد سلسلة من اللقاءات الميدانية مع المواطنين والعاملين بالوحدات الصحية، تضمنت ورش عمل وجلسات استماع منفصلة للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة، لضمان دمج احتياجاتهم ورؤيتهم في صياغة المسودة النهائية.

ومرت عملية الصياغة بسبعة مراحل أساسية بدأت بـ الإعداد والتخطيط وتشكيل فرق عمل ضمت الأطباء، والتمريض، وممثلي المجتمع المحلي، وصولاً إلى تحليل الوضع الحالي وتقييم الخدمات في الوحدات المستهدفة "مثل خدمات الأمومة والطفولة، تنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة".

وركزت المبادرة على تحديد المشكلات الميدانية بدقة، مثل طول فترات الانتظار وآليات التواصل، للعمل على معالجتها من خلال بنود الميثاق التي توضح: حقوق المواطنين: في الحصول على خدمة جيدة، والحفاظ على الخصوصية، والحق في الشكوى.

واجبات المواطنين: من احترام مقدمي الخدمة والالتزام بالمواعيد والحفاظ على الممتلكات العامة.

التزامات الوحدة الصحية: في تقديم خدمة عادلة، والشفافية في الرسوم، وتفعيل آليات الاستجابة للشكاوى عبر صناديق الشكاوى واللجان المجتمعية.

كشفت المبادرة عن وصول المشروع إلى مرحلة حاسمة، حيث يجري حالياً عرض مسودات المواثيق العشرة على الإدارة الصحية بمركز ببا لمراجعتها واعتمادها رسمياً. وعقب الاعتماد، سيتم الانتقال لمرحلة النشر والتنفيذ عبر تصميم نسخ مبسطة للمواطنين في شكل لوحات حائط ومطويات، تليها حملات توعية مكثفة لضمان وعي المستفيدين بحقوقهم.

الجدير بالذكر أن هذا المجهود يتوج بوضع نظام دائم للمتابعة والتقييم من خلال زيارات دورية واستبيانات لرضا المستفيدين، لضمان استدامة الميثاق وتحديثه دورياً بما يتماشى مع السياسات الصحية الوطنية ومعايير الجودة، مما يضع مركز ببا كنموذج رائد في تطبيق الحوكمة الصحية والمساءلة الاجتماعية على مستوى الصعيد.

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

