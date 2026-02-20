قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فطار تاني يوم رمضان... طريقة عمل أرز بالدجاج على الطريقة الخليجية
وفاة إريك دين بعد صراع مع التصلب الضموري
جراديشار أفضل.. خالد الغندور ينتقد صفقة الأهلي
حبس وغرامة.. محكمة الرباط تصدر حكمها بشأن مشجعي نهائي أمم أفريقيا
قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال
الدواء والغذاء تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة لمواجهة موجة الغلاء
تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
شيماء جمال

نقلت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة 2 رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 20 فبراير 2026 م، من رحاب الجامع الأزهر الشريف ويلقى الخطبة: أ.د/محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وتأتى الخطبة تحت عنوان: (الإسلام في مواجهة التحديات).

عجائب الصلاة على النبي أول جمعة فى رمضان

1. امتثال أمر الله بالصلاة عليه.

2. موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

3. موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

4. حصول عشر صلوات من الله تعالى.

5. أن يرفع له عشر درجات.

6. يكتب له عشر حسنات.

7. يمحى عنه عشر سيئات.

8. ترجى إجابة دعوته.

9. أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10. أنها سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

11. أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه.

12. أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم.

13. أنها تقوم مقام الصدقة.

14. أنها سبب لقضاء الحوائج.

15. أنها سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي.

16. أنها سبب زكاة المصلي والطهارة له.

17. أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

18. أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

19. أنها سبب لردّه صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20. أنها سبب لتذكر ما نسيه المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

عجائب الصلاة على النبي أول جمعة فى رمضان

21. أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود على أهله حسرة يوم القيامة.

22. أنها سبب لنفي الفقر عن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

23. أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

24. نجاته من دعائه عليه برغم أنفه إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

25. أنها تأتي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها.

26. أنـها تنجـي من المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله ورسوله صلى الله عليـه وسلم.

27. أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والـصلاة على رسولـه صلى الله علـيه وسلم.

28. أنها سبب لفوز العبد بالجواز على الصراط.

29. أنه يخرج العبد عن الجفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

30. أنها سبب لإلقاء الله تعالى الثناء الحسن على المصلي عليه صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض.

31. أنها سبب رحمة الله عز وجل.

32. أنها سبب البركة.

33. أنها سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك من عقود الإيمان لا يتم إلا به.

34. أنها سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

35. أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه.

36. أنها سبب لعرض المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده صلى الله عليه وسلم.

37. أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط.

38. تأدية الصلاة عليه لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم وشكر نعمة الله التي أنعم بها علينا.

39. أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إحسانه.

40. من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المكتسبات بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم انطباع صورته الكريمة في النفس.
 

صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة الجامع الأزهر الصلاة على النبي أول جمعة فى رمضان أول جمعة فى رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد