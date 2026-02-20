قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
31 رحلة إلى إيطاليا.. مصر للطيران تعزز عملياتها بعد تسلّم أولى طائرات A350-900

نورهان خفاجي

شاركت مصر للطيران لأول مرة بجناح مستقل في معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر 2026، والذي أُقيم بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في السوق الأوروبي، لا سيما السوق الإيطالي.

وشهد جناح الناقلة الوطنية إقبالًا ملحوظًا من منظمي الرحلات وشركات السياحة من مختلف دول العالم، كما استقبل السفير وليد عثمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو. وضم وفد الشركة كلًا من صلاح توفيق، المدير الإقليمي لمصر للطيران في إيطاليا، وعمرو فاروق، مدير مكتب الشركة بميلانو.

وعقدت مصر للطيران سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر، إلى جانب لقاءات مع شركات تسويق ومجلات متخصصة ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تنفيذ خطتها التوسعية وتعزيز استراتيجيتها التسويقية بالإقليم.

ويُعد معرض BIT Milano هذا العام من أكبر دوراته، بمشاركة أكثر من 1000 عارض ونحو 6000 زائر من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة مصر للطيران متزامنة مع تسلّمها أولى طائراتها الجديدة من طراز Airbus A350-900، ضمن صفقة تشمل 16 طائرة من الطراز نفسه سيتم تسلمها تباعًا، في إطار خطة تحديث الأسطول ودعم التوسع التشغيلي.

وفي سياق تعزيز حضورها بالسوق الإيطالي، أعلنت الشركة عن إطلاق خطها الجديد إلى مدينة فينيسيا اعتبارًا من 29 يونيو 2026 بواقع رحلتين أسبوعيًا، إلى جانب تشغيل 17 رحلة أسبوعيًا من وإلى ميلانو، و14 رحلة أسبوعيًا من وإلى روما خلال موسم صيف 2026.

وبذلك يصل إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا إلى 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، في خطوة تستهدف دعم الحركة السياحية وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

معرض BIT Milano مصر للطيران ميلانو

