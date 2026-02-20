الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 90 مسجدا اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٩٠) مسجدًا اليوم الجمعة ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (١٤) مسجدًا جديدًا، وإحلال وتجديد (٥٤) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٢٢) مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٨٥١) مسجدًا من بينها (٦٧١) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٨٠) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٣٤٠) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و ٦٧٨ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الشهداء بقرية منية شبين – مركز شبين القناطر؛ ومسجد القبلي الكبير بقرية ترسا – مركز طوخ؛ ومسجد الشورى بقرية شبلنجة – مركز بنها.

تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح بالعبور الجديدة – مدينة العبور.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بعزبة عليش بقرية السفاينة – مركز طوخ؛ ومسجد البقيع بقرية الرملة – مركز بنها؛ ومسجد الأربعين بقرية سنهرة – مركز طوخ.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة توفيق بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف؛ ومسجد علي بن أبي طالب بقرية كوم أبو راضي – مركز الواسطى.

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بقرية معصرة نعسان – مركز إهناسيا.

تم صيانة وتطوير مسجد المعهد الديني بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة سمعان الكبير – مركز أولاد صقر؛ ومسجد علي العزازي بقرية أولاد مهنى – مركز بلبيس؛ ومسجد الكبير بقرية القراموص – مركز أبو كبير.

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية شبرا صورة – مركز ديرب نجم؛ ومسجد شباب الجنة بقرية أبو طوالة – مركز منيا القمح.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الإمام الشافعي بمنطقة 66 أرض الشرطة – مركز الحامول؛ ومسجد عزبة يوسف عوض – مركز الرياض.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نزلة ضاهر – مركز ديروط؛ ومسجد الجهاينة بقرية أولاد محمد – مركز الغنايم؛ ومسجد عبد العال سليمان بقرية الرويجات – مركز ساحل سليم؛ ومسجد أبو القاسم بعزبة سعيد بقرية المعابدة الشرقية- مركز أبنوب؛ ومسجد الرحمن بقرية المناشي – مركز ديروط؛ ومسجد فجر الإسلام بقرية موشا – مركز أسيوط.

تم إنشاء وبناء مسجد راغبة الجنة بقرية الأقادمة – مركز أبو تيج؛ ومسجد العزيز بالله بقرية ريفا – مركز أسيوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية ديروط الشريف – مركز ديروط.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد الشيخ الشرقي بقرية دمشير– مركز المنيا؛ ومسجد الإيمان بقرية جودة – مركز مطاي؛ ومسجد مبارك بعزبة مفتاح حسن – مركز المنيا؛ ومسجد النور بقرية الجرنوس – مركز بني مزار؛ ومسجد الحاج كامل بعزبة سبع بقرية ساقولا – مركز بني مزار؛ ومسجد التقوى بقرية قصر لملوم – مركز العدوة؛ ومسجد الشريف بقرية معصرة سمالوط – مركز سمالوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الرحيم بقرية طوخ الخيل – مركز المنيا؛ ومسجد المصطفى بقرية الحوارتة – مركز المنيا.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الإمام البخاري بمنطقة زاوية عبد القادر – حي العامرية أول.

تم صيانة وتطوير مسجد زينب نوار بمنطقة الضاهرية – إدارة شرق إسكندرية؛ ومسجد الإسراء بمنطقة النهضة بقرية فنجري 4 – حي العامرية أول.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد السعافنة بقرية طهواي – مركز السنبلاوين؛ والمسجد الكبير بعزبة الإصلاح بقرية كفر قنصوة – مركز السنبلاوين؛ ومسجد الفرقان بقرية العزاوي - مركز السنبلاوين؛ ومسجد المدينة المنورة – مركز ومدينة المنزلة؛ ومسجد محمد الأمين بقرية المحاسنة – مركز دكرنس.

تم إنشاء وبناء مسجد الصلاح بشارع مظلوم – مركز ومدينة المنزلة.

تم صيانة وتطوير مسجد العوضي بقرية ظفر – مركز تمي الأمديد.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بنجع البريزية بقرية الخيام – مركز دار السلام؛ ومسجد التقوى بقرية أولاد خلف – مركز دار السلام.

تم إنشاء وبناء مسجد التوبة بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح الإسلامي بنجع الشيخ أمين حسين بالعوكالية بقرية البورة – مركز البلينا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عوض القوني بقرية النبيرة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد كفر غنيم الشرقي بقرية سمخراط – مركز الرحمانية؛ ومسجد النور بقرية 12بذور – مركز أبو المطامير؛ ومسجد السلانكلي الكبير بقرية شرنوب – مركز دمنهور؛ ومسجد الدخميسي بعزبة الدخميسي – مركز الدلنجات؛ ومسجد أنوار الحق بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار؛ ومسجد السيد الأهلي بقرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير؛ ومسجد محمد عبد الونيس بقرية منشية أبو وافية – مركز الدلنجات؛ و مسجد السلام كرم4 بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار؛ ومسجد فرطيطة الجديد بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة وهيب بقرية الشيخ فضل – مركز الفيوم؛ ومسجد الرحمن بالورشة بقرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد الفاروق عمر بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس؛ ومسجد الرحمن بعزبة الشرايع – مركز طامية ثان؛ ومسجد عبد الغني البحيري بقرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق؛ ومسجد مدكور بقرية كفر محفوظ – مركز طامية ثان؛ ومسجد عباد الرحمن بعزبة أبو مؤمن – مركز طامية.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد الحدود بعزبة الحدود بمنطقة كيما – مدينة أسوان.

تم صيانة وتطوير مسجد وادي العرب – مركز نصر النوبة؛ ومسجد نجع هيكل بقرية البصيلية بحري – مركز إدفو؛ ومسجد ساحة المدينة بشارع مشالي – مدينة أسوان؛ ومسجد الإمام الرفاعي بمنطقة المحمودية – مدينة أسوان.

وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية القصر – مركز ومدينة مطروح؛ ومسجد الرحمن البطل بقرية القصر – مركز ومدينة مطروح.

تم إنشاء وبناء مسجد أولاد مراجع السرحاني – مدينة براني؛ ومسجد العراوة2 بقرية المثاني – مركز ومدينة النجيلة.

تم صيانة وتطوير مسجد فجر الإسلام بقرية الشرنبية – مركز الضبعة؛ ومسجد الرحمن بقرية المديور – مركز ومدينة النجيلة.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا؛ ومسجد الريدي بقرية أشناواي – مركز السنطة.

تم إنشاء وبناء مسجد هلال الرمالي بمنطقة العجيزي – مركز طنطا؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية كفر الحما – مركز طنطا.

وفي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد زيدان بقرية أصفون – مركز إسنا.

تم إنشاء وبناء مسجد الفردوس – مدينة القرنة الجديدة.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية ميت شهالة – مركز الشهداء.

وفي محافظة الوادي الجديد:

تم صيانة وتطوير مسجد عين القضا البحري بعزبة عين القضا البحري بقرية القلمون – مركز الداخلة؛ والمسجد الكبير بالراشدة بقرية الراشدة – مركز الداخلة.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة السويس:

تم صيانة وتطوير مسجد جليدان - حي الأربعين.

وفي محافظة شمال سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد المنيعي بقرية المهدية – مركز ومدينة رفح.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.