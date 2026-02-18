قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
نورانيات قرآنية.. أستاذ تفسير: نسلط الضوء على الدلالات التربوية والقيم السلوكية بالقرآن
قانون الإيجار القديم| إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
دعاء استقبال شهر رمضان .. ردده يفتح أبواب السماء ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب
حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية
برامج دينية مش موجودة في أي قناة.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد خلال رمضان | بث مباشر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا، ظهور عمرو أديب كمقدم برنامج الحكاية، وهو يرصد “حكاية الست موناليزا”، وأنها من مواليد الإسماعيلية وتدعى “منى”، وهي تؤكد له أنها قتلت زوجها، وأنها جمعت بين زوجين، وتروي القصة كاملة من البداية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا

بدأت قصة الست موناليزا، بذهابها إلى العمل وهي تعمل طباخة في فندق، وذهبت صديقتها في العمل “صابرين” لتطلب منها أن تأخذ الجمعية هذا الشهر بدلا منها، لتوافق مي عمر على هذا؛ بالرغم من أنها كانت ملتزمة بشراء مستلزمات لها.

وظهر الفنان محمد محمود "والد موناليزا"، وهو مستاء من إنتاجية أرضه الزراعية؛ بسبب آفة في الأرض، وظهرت سلوى محمد علي في دور زوجته، وهي تحاول تحسين حالته النفسية.. كما ظهرت في الحلقة، الفنانة هدير عبد الناصر في دور شقيقتها "ولاء"، وكانتا تستعدان لتحضير الغداء.

وكانت “ولاء” تراقب خطيبها- الذي يعمل مدرب لياقة في الجيم- وهي تؤكد أنه يخونها؛ بسبب أنه تأخر عليها في الرد، ومن الواضح أن مي عمر كانت تعيش قصة حب قديمة مع جارها، ولكنها انتهت.

ويظهر الفنان أحمد مجدي بشخصية “حسن” وهو يعود إلى الإسكندرية، ومعه والدته “سميحة”- التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر-، ويقابل “موناليزا”، ويحدث بينهما موقف طريف.

ويتضح خلال الأحداث أن قصة حب موناليزا بدأت منذ الابتدائية، واتفق حسن وموناليزا على الزواج، ولكنهما لم يستمرا سويًا؛ بعدما سافر خارج البلاد ليعمل هناك.

ويتحدث أحمد مجدي عن والده أنه أصيب بجلطة في المخ؛ بسبب ضغط العمل، ويتحدث مع عائلة موناليزا.

وتوصي “موناليزا” شقيقتها “ولاء”، بمعرفة إذا كان “حسن” قد ارتبط أم لا.

كما تظهر إنجي المقدم بشخصية شقيقة حسن، وهي خارج مصر، ومن الواضح أن سلوكها ليس كما يرام، فكانت تحدثها وهي مع رجل ويخرجان سويًا.

فيما كان محمد محمود يسعى إلى استعادة “ميراث موناليزا” من والدها الراحل.

وركبت موناليزا مع حسن سيارته؛ ليوصلها إلى عملها، وبدأ حسن يلمح لها أنه يحب الإسماعيلية، ومن الواضح أنه سيعود إليها من جديد، ولكن عندما ترفض مي عمر أن تركب معه مجددًا؛ تتفاجئ بعدها بسفره مجددًا إلى فرنسا.

زواج حسن وموناليزا

وبعد ذلك يذهب لها حسن في الفندق، ويعترف لها بحبه، وقال لها إن سبب اختفاءه؛ كان تحضيره لهذه المفاجأة، ويطلب منها الزواج؛ لتوافق موناليزا.

وتنتهي الحلقة بـ"كتب كتاب موناليزا على حسن"، وإقامة حفل صغير يقتصر على الأهل والأصدقاء، وبعد أن أوهمها بنها ستعيش معه في القصر الذي يسكن به؛ لكنها اكتشفت خداعه لها، وأنه يعيش في حارة.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، من أبرزهم "مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

