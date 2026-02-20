رنا رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها

شاركت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أجواء شهر رمضان المبارك.

وظهرت رنا رئيس رفقة زوجها، وكتبت: “رمضان مع حبيبي وموطني”.

ونفت الفنانة رنا رئيس أخبار تعرضها للإجهاض الفترة الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأكدت رنا رئيس، عبر برنامج "ET بالعربي"، أن ما تعرضت له هو نزيف في المعدة فقط، وقالت: "دي حاجة ربنا كتبهالي إني أتعب دلوقتي، الإصابة كانت خطر وصعبة لكن الحمد لله عديت منها".

وأضافت أن تلك الإصابة أثرت بشكل كبير على عملها، ما دفعها للاعتذار عن عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "سفاح التجمع"، متابعة: “التعب كان عندي من بدري، في حاجات اعتذرت عنها لأني كنت تعبانة”.