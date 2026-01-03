رنا رئيس في أحدث ظهور مع تامر حسني بأجواء احتفالات العام الجديد

شاركت الفنانة رنا رئيس، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رنا رئيس رفقة زوجها، مع الفنان تامر حسني من اجواء احتفالية بمناسبة العام الجديد 2026.

رنا رئيس لرفقة تامر حسني

وأعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها الكبيرة بعام 2025، مؤكدة أنه يمثل لها «سنة الحظ» على الصعيد الشخصي، خاصة مع ارتباطه بزواجها وبداية مرحلة جديدة في حياتها.

وقالت رنا، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنها تتمنى أن يملأ الله حياتها بالاستقرار والراحة، مضيفة: «2025 سنة حظي لزواجي، وأتمنى أعمل عمرة مع زوجي، وربنا يديم علينا السعادة».

وتواصل رنا رئيس تحقيق حضور لافت على الساحة الفنية، حيث تحرص على الموازنة بين حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي يحرص على متابعة أخبارها أولًا بأول.