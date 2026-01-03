على طريقته.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور| فيديو

احتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد الفنان تامر عاشور، بطريقة مختلفة وطريفة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر أحمد سعد فيديو برفقة تامر عاشور، مهنئه بعيد ميلاده بأغنية “سنة حلوة يا جميل”، على ألحان حزينة، ولاق الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وكتب أحمد سعد على الفيديو: “كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبى، ده جزء صغير من اللى بتعمله فينا، حبيب القلب”.

وأحيا الفنان أحمد سعد حفل أسطوري وواحدة من أقوى حفلات موسم رأس السنة على مسرح المجاز في إمارة الشارقة، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل لافت عكس شعبية النجم الكبيرة وحضوره المميز على المسرح.

وقدم سعد، باقة من أشهر أغنياته التي أشعلت أجواء الحفل، وسط حماس الجمهور الذي تفاعل معه بالغناء والتصفيق طوال فقرات السهرة، في أجواء احتفالية مبهجة استقبل بها الحضور عام 2026.