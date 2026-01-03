تامر حسني يهنئ تامر عاشور في عيد ميلاده.. ماذا قال؟

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للفنان تامر عاشور بعد حفل رأس السنة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب تامر حسني عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “حبيبي الفنان الكبير المحترم تامر عاشور كل سنة وانت بصحة وستر وألف خير وناجح وممتعنا بصوتك الجميل، ربنا يحفظك يا تيمو انت وكل أهل بيتك وحبايبك”.

تامر حسني

وأعلن منظم الحفلات والمنتج وليد منصور عن الموعد الرسمي لحفل الفنان تامر حسني، والمقرر إقامته يوم الخميس 15 يناير، في واحدة من أضخم ليالي مهرجان شتاء مدينتي، والتي من المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتفاعلًا استثنائيًا.

ويُعد تامر حسني المفاجأة الكبرى لمهرجان شتاء مدينتي هذا العام، حيث يستعد وليد منصور بالتعاون مع نجم الجيل لتقديم حفل مختلف وجديد على مستوى الفقرات والتنظيم، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه آخر حفلاتهما معًا في جامعة بدر، والذي حظي بإشادات واسعة من الجمهور والحضور.

ومن المتوقع أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، في عرض فني متكامل يليق بتاريخه الكبير ومكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.