15 يناير.. تامر حسني يحيي حفل مهرجان «شتاء مدينتي»

أعلن منظم الحفلات والمنتج وليد منصور عن الموعد الرسمي لحفل الفنان تامر حسني، والمقرر إقامته يوم الخميس 15 يناير، في واحدة من أضخم ليالي مهرجان شتاء مدينتي، والتي من المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا وتفاعلًا استثنائيًا.

ويُعد تامر حسني المفاجأة الكبرى لمهرجان شتاء مدينتي هذا العام، حيث يستعد وليد منصور بالتعاون مع نجم الجيل لتقديم حفل مختلف وجديد على مستوى الفقرات والتنظيم، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه آخر حفلاتهما معًا في جامعة بدر، والذي حظي بإشادات واسعة من الجمهور والحضور.

ومن المتوقع أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، في عرض فني متكامل يليق بتاريخه الكبير ومكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

وتُقام حفلات مهرجان شتاء مدينتي تحت إشراف الدكتور أيمن زهران رئيس قطاع التسويق، ضمن خطة تنظيمية وتسويقية محكمة تهدف إلى تقديم موسم فني مميز يواكب تطلعات الجمهور ويعزز من مكانة المهرجان كحدث فني بارز خلال فصل الشتاء.

ويأتي هذا الحفل ليؤكد استمرار التعاون الناجح بين وليد منصور وتامر حسني في تقديم حفلات جماهيرية ضخمة تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا في كل مرة.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

وأما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

أعمال تامر حسني

وعُرض للفنان تامر حسني فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، في عام 2025.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.