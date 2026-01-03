أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب

كشف الفنان أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك عن موعد عرض فيلمه الجديد «مؤلف ومخرج وحرامي»، حيث من المقرر طرحه في جميع دور السينما المصرية يوم 14 يناير 2026.

ونشر أحمد فتحى البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «استنونا في فيلم مؤلف ومخرج وحرامي.. في كل سينمات مصر يوم 14 يناير».

أبطال فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوي، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

مسلسل جودر2

وشارك الفنان أحمد فتحي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل «جودر 2» بطولة الفنان ياسر جلال وكوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، أحمد ماهر، رشوان توفيق، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، عايدة رياض، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، وأحمد بدير، والعمل إخراج إسلام خيري، والكاتب أنور عبد المغيث.