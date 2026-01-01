مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة جمهورها بأجواء موسم الأعياد بطريقة أنيقة ومميزةمع زوجها الفنان الشعبي اوكا .

إطلالة مي كساب واوكا في رأس السنة

حيث ظهرت مع زوجها أوكا مرتدية نفس السوت الأخضر، في صورة لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت الإطلالة لتجسد روح العيد والأناقة معًا، مؤكدة على التناغم بينهما في كل تفاصيل الاحتفال.



وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب سنة جديدة سعيدة مليانة طاعة لله وستر"، في رسالة مليئة بالأمل والدعاء للعام الجديد.

الصورة أثارت إعجاب متابعيهما، الذين أشادوا بذوقهما الرفيع وروح الفرح التي ظهرت في كل تفاصيل الصورة، من اختيار الألوان إلى موقع التقاط الصورة أمام شجرة الكريسماس.



وتظهر مي وأوكا لمتابعيهما في لحظات ممتعة وملهمة، حيث تجمع الصور بين الاحتفال العائلي والأناقة العملية، ما جعلها محط أنظار الجمهور ومحبيهما على السوشيال ميديا، مؤكدين أن الثنائي يمتلكان قدرة فريدة على نشر البهجة والأجواء الإيجابية في كل مناسبة.