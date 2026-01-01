مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة جمهورها بأجواء موسم الأعياد بطريقة أنيقة ومميزةمع زوجها الفنان الشعبي اوكا .

إطلالة مي كساب واوكا في رأس السنة 

حيث ظهرت مع زوجها أوكا مرتدية نفس السوت الأخضر، في صورة لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت الإطلالة لتجسد روح العيد والأناقة معًا، مؤكدة على التناغم بينهما في كل تفاصيل الاحتفال.


وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب سنة جديدة سعيدة مليانة طاعة لله وستر"، في رسالة مليئة بالأمل والدعاء للعام الجديد.

 الصورة أثارت إعجاب متابعيهما، الذين أشادوا بذوقهما الرفيع وروح الفرح التي ظهرت في كل تفاصيل الصورة، من اختيار الألوان إلى موقع التقاط الصورة أمام شجرة الكريسماس.


وتظهر مي وأوكا    لمتابعيهما في لحظات ممتعة وملهمة، حيث تجمع الصور بين الاحتفال العائلي والأناقة العملية، ما جعلها محط أنظار الجمهور ومحبيهما على السوشيال ميديا، مؤكدين أن الثنائي يمتلكان قدرة فريدة على نشر البهجة والأجواء الإيجابية في كل مناسبة.

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

التوقيت

اكتشاف يقلب الساعة الكونية.. العلماء يحسبون توقيت المريخ لأول مرة

رونالدو

رونالدو ليس الأول.. مفاجآت قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

آلام الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية

أوجاع الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

