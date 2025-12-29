أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

يبحث الكثير عن أفلام عائلية تجمع بين المرح والقيم الإنسانية في ليلة رأس السنة

وقد تصدرت مجموعة من الأفلام الواقعية (Live-Action) قوائم التقييمات وحصلت على جوائز نقدية وجماهيرية.

أفضل أفلام لسهرة رأس السنة



من بين هذه الأفلام:

It’s a Wonderful Life (حياة رائعة):

الكلاسيكية الخالدة التي تحتفل بقيمة الأسرة والحياة، وحصلت على إشادة نقدية واسعة.



Home Alone (وحدي في البيت): كوميديا العطلات الشهيرة التي أضحكت أجيالًا وحظيت بشعبية هائلة.

ماتيلدا".. فيلم عائلي كلاسيكي يحظى بتقدير عالمي

يظل فيلم "Matilda" واحدًا من أشهر الأفلام العائلية الواقعية، مقتبس عن رواية رولد دال الشهيرة. يحكي الفيلم قصة فتاة ذكية وقوية الإرادة تتغلب على صعوبات حياتها بأسلوب مرح ومؤثر، ويقدم رسائل قوية عن الشجاعة، الإبداع، وأهمية الأسرة.

حقق الفيلم تقييمات عالية من النقاد والجمهور على حد سواء، ويظل خيارًا مثاليًا لمشاهدة ممتعة خلال أجواء رأس السنة، حيث يجمع بين الكوميديا والمغامرة والعبر الإنسانية، مما يجعله من كلاسيكيات السينما العائلية الخالدة.



Elf (الفرسان): فيلم كوميدي مليء بالمرح والاحتفالات، مناسب لجميع أفراد الأسرة.

We Bought a Zoo (اشترينا حديقة حيوان): دراما عائلية دافئة تحمل رسائل عن الحب والتغيير.



The Princess Bride (الأميرة العروس): مغامرة رومانسية محبوبة لجميع الأعمار، حازت على تقييمات نقدية ممتازة.



هذه الأفلام توفر تجربة مشاهدة ممتعة تجمع بين المرح، الدروس الإنسانية، وأجواء رأس السنة الدافئة، لتكون الخيار الأمثل لأمسية عائلية مميزة.