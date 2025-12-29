قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة (كلنا واحد) لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
بالصور

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
ر يهام قدري

يبحث الكثير عن أفلام عائلية تجمع بين المرح والقيم الإنسانية في ليلة رأس السنة

وقد تصدرت مجموعة من الأفلام الواقعية (Live-Action) قوائم التقييمات وحصلت على جوائز نقدية وجماهيرية.

أفضل أفلام لسهرة رأس السنة 


من بين هذه الأفلام:
It’s a Wonderful Life (حياة رائعة):

 الكلاسيكية الخالدة التي تحتفل بقيمة الأسرة والحياة، وحصلت على إشادة نقدية واسعة.


Home Alone (وحدي في البيت): كوميديا العطلات الشهيرة التي أضحكت أجيالًا وحظيت بشعبية هائلة.

ماتيلدا".. فيلم عائلي كلاسيكي يحظى بتقدير عالمي

يظل فيلم "Matilda" واحدًا من أشهر الأفلام العائلية الواقعية، مقتبس عن رواية رولد دال الشهيرة. يحكي الفيلم قصة فتاة ذكية وقوية الإرادة تتغلب على صعوبات حياتها بأسلوب مرح ومؤثر، ويقدم رسائل قوية عن الشجاعة، الإبداع، وأهمية الأسرة.

حقق الفيلم تقييمات عالية من النقاد والجمهور على حد سواء، ويظل خيارًا مثاليًا لمشاهدة ممتعة خلال أجواء رأس السنة، حيث يجمع بين الكوميديا والمغامرة والعبر الإنسانية، مما يجعله من كلاسيكيات السينما العائلية الخالدة.


Elf (الفرسان): فيلم كوميدي مليء بالمرح والاحتفالات، مناسب لجميع أفراد الأسرة.
We Bought a Zoo (اشترينا حديقة حيوان): دراما عائلية دافئة تحمل رسائل عن الحب والتغيير.


The Princess Bride (الأميرة العروس): مغامرة رومانسية محبوبة لجميع الأعمار، حازت على تقييمات نقدية ممتازة.


هذه الأفلام توفر تجربة مشاهدة ممتعة تجمع بين المرح، الدروس الإنسانية، وأجواء رأس السنة الدافئة، لتكون الخيار الأمثل لأمسية عائلية مميزة.

افلام رأس السنة

