سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ريهام قدري

أثارت توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف لعام 2025 جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد مرور أشهر من العام دون تحقق الكثير منها. وقد اشتملت توقعاتها على أحداث كبرى سياسية ومالية وعالمية، لكن الواقع أظهر أن معظمها لم يحدث كما صيغ.

توقعات ليلي عبد اللطيف ٢٠٢٥


من أبرز التوقعات التي لم تتحقق حتى الآن لليلي عبد اللطيف 
كوارث طبيعية أو زلازل قوية في مناطق محددة من المتوسط، دون أي حدوث ملموس.


وفاة شخصية بارزة أو مفاجئة في العالم العربي، وهو ما لم يسجل على أرض الواقع.
تطورات سياسية حادة أو انفجارات في ملفات دولية حساسة مثل سد النهضة، دون أي تغييرات جذرية.


هبوط مفاجئ في سعر الدولار أو اضطرابات مالية كبيرة، وهو ما لم يظهر في الأسواق.
انتشار أوبئة أو فيروسات أكثر فتكاً من كورونا، وهو لم يحدث.
 

ردود أفعال المتابعين بالسوشيال ميديا 

تباينت ردود فعل المتابعين، بين من يرى أن التوقعات قابلة للتفسير لاحقاً، وبين من يعتقد أن صياغتها العامة والغامضة جعلت تحققها صعباً وقللت من مصداقيتها.


مع مرور الوقت، تبقى أغلب توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2025 غير محققة أو قابلة للتأويل بشكل كبير، مما يعكس طبيعة التنجيم والفلك كقراءة عامة أكثر من كونها تنبؤات دقيقة.

