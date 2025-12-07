قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني لقادة الاحتلال: يجب على إسرائيل وقف خطط ضم الضفة الغربية
في اتصال هاتفي.. مصر وإيران تؤكدان على أهمية التنسيق المشترك لحماية المصالح الثنائية
عروس المشاتي .. تعرّف على أسعار الرحلات النيلية في أسوان
عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء: نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو
نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب .. اليوم
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً
الكشف عن لقاء سري بين نتنياهو ورئيس وزراء بريطاني سابق
5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟
حدث فجرًا.. إصلاح كسر مُفاجئ بخط مياه 8 بوصة بكفر الشيخ | صور
مُهاجمًا التشكيل.. محمد صلاح يُحذّر: مباراة الأردن تحدّد مصير منتخب مصر في كأس العرب
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟

الأبراج المحظوظة
الأبراج المحظوظة
حياة عبد العزيز

 يشهد الوضع الفلكي في نهاية العام اجتماع الشمس والزهرة والمريخ في برج العقرب، بالإضافة إلى تأثير المشتري المتراجع في برج السرطان وزحل المتحرك مباشرةً في برج الحوت، مما يُحدث مراجعة وتصحيح بعض الأمور.

كما ينضم القمر المرتفع إلى أورانوس في برج الثور ليُشكل مزيجًا فريدًا من الاستقرار العاطفي، الوضوح المفاجئ، والانطلاقات الجميلة.

فيما يلي أبرز الأبراج التي قد تحظى بأفضل الحظ خلال هذا القمر البارد:

برج الثور

يشع القمر البارد مباشرةً على نقاط قوتك، ويجلب شعورًا بالثقة والسكينة العاطفية سواء كان الأمر متعلقًا بالمال، الخيارات الشخصية، أو الأمور المعلقة منذ فترة، قد تشهد تقدمًا مفاجئًا يبهجك. الاستقرار والثبات يرافقانك، ومع انسجام قلبك وعقلك، يبدأ الحظ بالتدفق نحوك بشكل طبيعي.

برج السرطان

يبارك هذا البدر قلبك وروحك، وتبدأ العلاقات بالتعافي. قد تتلقى دعمًا غير متوقع من مصادر لم تتخيلها، وتتحرك الأمور العالقة أخيرًا. تُفتح أبواب جديدة، ويصبح إحساسك بالتوجيه أكثر وضوحًا، ما يجعلك مستعدًا لاستقبال الأخبار السارة بثقة وأذرع مفتوحة.

برج العقرب

يشهد برج العقرب مرحلة قوية من التحول الداخلي تشعر بالقوة والجاذبية والثقة العميقة، وتبدأ النعم الخفية بالظهور لمساعدتك على المضي قدمًا في علاقاتك وأهدافك. مع هذه الثقة المتجددة، تصبح أكثر هدوءًا وشجاعةً وتناغمًا مع غرائزك، ويبدأ مسار حياتك في التقدم بثبات.

برج الحوت

تتلاشى المخاوف والارتباك، وتصبح رؤيتك الداخلية أوضح من أي وقت مضى. تعرف ما تريد حقًا من الحياة والعلاقات، وتأتي الحلول بسهولة، ويحدث الشفاء العاطفي بشكل طبيعي. هذه الفترة مثالية للسلام النفسي والقوة العاطفية وعودة الأمل.

برج الجدي

يدعمك الكون بهدوء وقوة، وتصبح أهدافك بعيدة المدى أكثر وضوحًا. تشعر بأن إدارة مسؤولياتك أسهل، وتزداد ثقتك بنفسك، كما تتلاشى الحواجز العاطفية. 

يتحسن تواصلك على الصعيدين الشخصي والمهني، وتساعدك هذه الليلة على إعادة توجيه مسارك بعزيمة وتركيز هادئين.

الابراج الابراج المحظوظة ابراج محظوظة اليوم حظك اليوم توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

أحدث تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

الغندور

خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد