5 أبراج محظوظة في نهاية 2025 .. أنت منهم؟

يشهد الوضع الفلكي في نهاية العام اجتماع الشمس والزهرة والمريخ في برج العقرب، بالإضافة إلى تأثير المشتري المتراجع في برج السرطان وزحل المتحرك مباشرةً في برج الحوت، مما يُحدث مراجعة وتصحيح بعض الأمور.

كما ينضم القمر المرتفع إلى أورانوس في برج الثور ليُشكل مزيجًا فريدًا من الاستقرار العاطفي، الوضوح المفاجئ، والانطلاقات الجميلة.

فيما يلي أبرز الأبراج التي قد تحظى بأفضل الحظ خلال هذا القمر البارد:

برج الثور

يشع القمر البارد مباشرةً على نقاط قوتك، ويجلب شعورًا بالثقة والسكينة العاطفية سواء كان الأمر متعلقًا بالمال، الخيارات الشخصية، أو الأمور المعلقة منذ فترة، قد تشهد تقدمًا مفاجئًا يبهجك. الاستقرار والثبات يرافقانك، ومع انسجام قلبك وعقلك، يبدأ الحظ بالتدفق نحوك بشكل طبيعي.

برج السرطان

يبارك هذا البدر قلبك وروحك، وتبدأ العلاقات بالتعافي. قد تتلقى دعمًا غير متوقع من مصادر لم تتخيلها، وتتحرك الأمور العالقة أخيرًا. تُفتح أبواب جديدة، ويصبح إحساسك بالتوجيه أكثر وضوحًا، ما يجعلك مستعدًا لاستقبال الأخبار السارة بثقة وأذرع مفتوحة.

برج العقرب

يشهد برج العقرب مرحلة قوية من التحول الداخلي تشعر بالقوة والجاذبية والثقة العميقة، وتبدأ النعم الخفية بالظهور لمساعدتك على المضي قدمًا في علاقاتك وأهدافك. مع هذه الثقة المتجددة، تصبح أكثر هدوءًا وشجاعةً وتناغمًا مع غرائزك، ويبدأ مسار حياتك في التقدم بثبات.

برج الحوت

تتلاشى المخاوف والارتباك، وتصبح رؤيتك الداخلية أوضح من أي وقت مضى. تعرف ما تريد حقًا من الحياة والعلاقات، وتأتي الحلول بسهولة، ويحدث الشفاء العاطفي بشكل طبيعي. هذه الفترة مثالية للسلام النفسي والقوة العاطفية وعودة الأمل.

برج الجدي

يدعمك الكون بهدوء وقوة، وتصبح أهدافك بعيدة المدى أكثر وضوحًا. تشعر بأن إدارة مسؤولياتك أسهل، وتزداد ثقتك بنفسك، كما تتلاشى الحواجز العاطفية.

يتحسن تواصلك على الصعيدين الشخصي والمهني، وتساعدك هذه الليلة على إعادة توجيه مسارك بعزيمة وتركيز هادئين.