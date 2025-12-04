قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025: تحمل مسئوليات جديدة

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الردود الهادئة في المحادثات تمنع الارتباك. إدارة المشاعر بحذر تمنع الأخطاء وتُحقق تقدمًا ثابتًا، الأفعال الصغيرة المدروسة تبني الثقة وتُساعد في تحقيق الأهداف المستقبلية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يجب أن تكون مستعدًا لابتكار أفكار مبتكرة في جلسات العمل الجماعية قد يتطلب من يديرون المشاريع التقنية بذل جهد إضافي، على المتخصصين في المصارف والمحاسبة توخي الحذر بشأن الأرقام.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

استشر طبيبًا للتأكد من سلامة كل شيء. قد تشعر أيضًا بآلام في المفاصل، مما قد يؤثر سلبًا على نمط حياتك اليوم. تجنب القيادة بسرعة عالية، وخاصةً ليلًا، فقد تتعرض لحوادث أيضًا، اليوم مهم لمن لديهم تاريخ من أمراض القلب.

برج العقرب عاطفيا

إذا كان لديك شريك، فعبّر عن مشاعر صادقة بلطف واستمع إلى رده؛ فهذا سيُعمّق التقارب بينكما، قد يلاحظ العزاب نظرةً أو محادثةً ذات معنى تُثير الفضول؛ لذا تابع برسالة ودية. تجنّب الغيرة أو الاختبارات السرية؛ فالحديث الواضح والهادئ يُبني الثقة أسرع.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب صراعات السلطة؛ وجّه طاقتك لحل المشكلات والقيادة بالقدوة، سينمو تعاون الفريق إذا حافظت على ثباتك وعدلتك. إن الخطة المدروسة والمتابعة الحاسمة كفيلة بتحقيق التقدير وتحمل مسؤوليات جديدة قريبًا، وفتح آفاق الترقي والتعلم.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

