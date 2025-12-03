منح عميد كلية طب الأزهر الأسبق شهادة “المساهمة الحياتية المتميزة”

كرَّم الاتحاد العالمي لجمعيات جراحات المخ والأعصاب، العالم الكبير الدكتور شريف عزت عبد العزيز عزت، عميد كلية الطب للبنين بـ الأزهر الأسبق؛ تقديرًا لجهوده العلمية ومسيرته الممتدة في خدمة المريض وفق ما تمليه رسالة الطب الإنسانية، ومنحه شهادة “المساهمة الحياتية المتميزة” خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر للاتحاد، الذي عُقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف طبيب متخصص من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك تأكيدًا على ريادة علماء الطب بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات العلمية، وانطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

الاتحاد العالمي لجراحات المخ والأعصاب يكرِّم الدكتور شريف عزت

ويمتلك الدكتور شريف عزت مسيرة علمية ثرية، حيث حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1966م، ثم الماجستير عام 1969م، قبل أن ينال درجة الدكتوراه عام 1973م، ليُعيَّن بعد ذلك مدرسًا بكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وكان من الرواد المؤسسين لوحدة جراحة المخ والأعصاب منذ إنشائها عام 1974م، وتدرج في الدرجات العلمية حتى رُقي إلى أستاذ مساعد عام 1979م، ثم أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب عام 1984م، وتولى رئاسة القسم عام 1996م.

كما شغل الدكتور شريف عزت منصب المدير العام لمستشفيات جامعة الأزهر خلال الفترة من 1997 حتى 1999م، ثم صدر قرار الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر آنذاك، بتعيينه عميدًا لكلية الطب للبنين بالقاهرة خلال الفترة من 2003 حتى 2005م.

وتولى العديد من المناصب العلمية المرموقة؛ حيث ترأس الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب (1996–1998م)، ثم رئاسة الجمعية العربية لجراحة المخ والأعصاب (1998–2000م)، كما تولى رئاسة جمعية الشرق الأوسط لجراحي المخ والأعصاب منذ عام 2017م وحتى الآن.

وفي الإطار الدولي، انتُخب نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لجمعيات جراحة المخ والأعصاب خلال الفترة من 2013 إلى 2017م، ثم رئيسًا للجنة التسمية بالاتحاد الدولي خلال الفترة من 2019 إلى 2021م، في تأكيد على مكانته العلمية المرموقة عالميًّا.

من جانبه، قدّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور شريف عزت على هذا التكريم العالمي من أحد أبرز المحافل العلمية المتخصصة في مجال جراحات المخ والأعصاب.

وأكد أن تكريم أحد رموز جامعة الأزهر وسط أربعة آلاف عالم مشارك في المؤتمر الدولي التاسع عشر بدبي هو وسام تقدير للجامعة بأكملها.

وعبّر رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، الذي يُجسّد ما يقدمه علماء الأزهر من عطاء علمي وإنساني مخلص، وحرصهم الدائم على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والمرضى.