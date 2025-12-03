قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
كريم عاطف

قدمت نيسان رسميا طراز Kait 2026 في أمريكا اللاتينية ليكون الامتداد المباشر لموديل Kicks السابق، بعد أن دخلت كيكس جيلها الثاني حديثا في 2024، ورغم استمرار الجيل الجديد في الأسواق العالمية، فإن النسخة الأقدم لم تختف، بل عادت بثوب جديد واسم مختلف، لتقدم خيارا اقتصاديا يخاطب شريحة واسعة من المشترين في المنطقة.

ظهر الطراز لأول مرة في البرازيل، محتفظا بالهيكل الأساسي وأبعاد كيكس المعروفة، مع تحديثات واضحة في المظهر الخارجي، فقد حصلت المقدمة على مصابيح LED أكثر نحافة وتفاصيل تصميمية حادة، بالإضافة إلى شبكة هواء أكبر تعزز حضورها على الطريق، بينما جاءت الخلفية بخطوط أكثر رشاقة ومصابيح أضيق تمنح السيارة مظهرا أكثر حداثة مقارنة بالجيل السابق.

تأتي كيت بأبعاد قريبة جدا من كيكس، بطول 4.30 متر، عرض 1.76 متر، وقاعدة عجلات 2.62 متر، مع الاحتفاظ بخط السقف الجانبي ذاته، وهو ما يمنحها هوية مألوفة لعشاق السيارة الأولى. 

وفي الداخل، لم تكشف نيسان عن التصميم بعد، لكنها وعدت بمقصورة رحبة وجودة تجهيز مناسبة للفئة، إضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 432 لترا في الصندوق الخلفي، ما يجعلها عملية للاستخدام اليومي.

وعلى الصعيد الميكانيكي، تعتمد كيت على منصة V المعروفة في سيارات نيسان منذ سنوات، مع توقع استمرار استخدام المحرك 1.6 لتر تنفس طبيعي المقترن بناقل حركة CVT، في توجه واضح نحو الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقديم تكلفة تشغيل منخفضة أكثر من التركيز على الأداء.

من المقرر أن تبدأ نيسان بطرح السيارة في البرازيل خلال الشهر الحالي قبل التوسع إلى أكثر من 20 سوقا في أمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة، وستدخل كيت منافسة مباشرة مع طرازات قوية في فئتها مثل هيونداي كريتا، شيفروليه تراكر، وفولكس واجن تيرا وغيرها، ضمن قطاع يعد من الأكثر نشاطا في المنطقة.

يذكر أن إنتاج السيارة يتم في مصنع نيسان بمدينة ريزيندي البرازيلية، الذي افتتح عام 2014 وشهد استثمارات تطويرية ضخمة مؤخرا بقيمة 525 مليون دولار لدعم تصنيع الطرازات الجديدة.

بهذه الخطوة، تضمن نيسان استمرار اسم كيكس بشكل اخر عبر كيت، محافظة على مكانتها ضمن السيارات الاقتصادية المدمجة مع تحديثات تمنحها حياة جديدة في الأسواق الصاعدة.

نيسان Kait 2026 أمريكا اللاتينية كيكس

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

