إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دايهاتسو تيريوس أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

دايهاتسو تيريوس موديل 2008
دايهاتسو تيريوس موديل 2008
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايهاتسو تيريوس موديل 2008 

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو تيريوس موديل 2008، وتنتمي تيريوس لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات دايهاتسو تيريوس موديل 2008 الخارجية

دايهاتسو تيريوس موديل 2008 

تظهر سيار ة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو ، وتم تثبيت شعار شركة دايهاتسو أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك دايهاتسو تيريوس موديل 2008

دايهاتسو تيريوس موديل 2008 

تستمد سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 210 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 الداخلية

دايهاتسو تيريوس موديل 2008 

زودت سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2008

دايهاتسو تيريوس موديل 2008 

تباع سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

