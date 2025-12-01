قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا موديل 2017
شيفروليه أوبترا موديل 2017
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أوبترا موديل 2017

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا موديل 2017، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2017 الخارجية

شيفروليه أوبترا موديل 2017

تظهر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2017 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2017

شيفروليه أوبترا موديل 2017

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 192 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2017 الداخلية

شيفروليه أوبترا موديل 2017

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي بالأبواب الأمامية، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2017

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2017

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

