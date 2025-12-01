الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الاثنين، أن تطوير محيط هضبة الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة، مضيفا أن خطة التطوير تتم من قبل مجموعة استشارية على أعلى مستوى.



وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) ـ إنه منذ عدة أشهر حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وضع مخطط شامل لتطوير المنطقة مع كل الجهات المعنية، موضحا أن هضبة الأهرامات منطقة واعدة وعليها إقبال كبير خاصة من السياح بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وبالتالي الرؤية العامة للمنطقة تؤكد ضرورة توفير مجموعة من الخدمات بالمنطقة.



وأشار إلى ضرورة توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية لتحسين تجربة السائح داخل الأهرامات مع الحفاظ على الطابع التراثي لأن المنطقة مسجلة في التراث العالمي، وبالتالي لابد من مراعاة شكل المباني والمواد المستخدمة والارتفاعات .



وكان رئيس الوزراء قد أكد أمس، في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، على ما تحظى به منطقة هضبة الأهرامات، والمناطق المحيطة بها من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير، وكذا الأعمال الخاصة برفع الكفاءة، بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات المتطورة لمرتادي هذه المناطق الأثرية والتاريخية.